بوسليو ينتقل رسميا إلى نادي التعاود الليبي

أعلن نادي التعاون الليبي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم خالد بوسليو، قادمًا من نادي اتحاد العاصمة، ليعزز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري الليبي.

ونشر نادي التعاون، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة للاعب بوسليو، مشيدًا بحدسه الهجومي العالي وقدرته الكبيرة على إنهاء الفرص، ما يجعله إضافة قوية لخط الهجوم.

ويعَدُّ خالد بوسليو، من الأسماء المعروفة في البطولة الوطنية، إذ سبق له تمثيل نادي شباب بلوزداد وحقق معه عدة ألقاب، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية للدوري الجزائري في مواسم 2020 و2021 و2022، وكأس الجمهورية موسم 2019 وكأس السوبر الجزائرية سنة 2020.

وواصل بوسليو تألقه مع اتحاد العاصمة، وتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقية سنة 2023، إلى جانب كأس الجزائر لموسم 2025.