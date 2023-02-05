بوسي تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

رفضت النجمة القديرة بوسي تأكيد أو نفي خبر اعتزالها التمثيل، بعد 4 سنوات عن غيابها على الساحة الفنية.

وأكدت الفنانة، فى مداخلة ببرنامج The Insider بالعربي، أنها فقط تشعر بالراحة من تواجدها في المنزل مع نفسها.

ونفت بوسي، أن تكون مصابة بأي مرض أو باتت تشعر بالتعب من المجهود المطلوب لتصوير الأعمال الفنية.

وأوردت بوسي: “بييجي وقت على الواحد يحب يبقى قاعد مع نفسه شوية. متعبتش بس أنا دلوقتي حابة كدة اللي أنا فيه”.

كما ردت على سؤالها عن حقيقة اعتزالها، وقالت: “مش عارفة يعني معنديش فكرة”.

وتابعت قائلة: “مش عارفه هل حان وقت الاعتزال حاليا أم لا؟. لكن أنا سعيدة بقضاء وقت أطول مع عائلتي وبناتي بعيدا عن التزامات الفن والتصوير”.