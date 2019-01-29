بوشارب:”فخورون بإنجازات الرئيس بوتفليقة الذي أفنى حياته من أجل الجزائر”

حيا معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الجالية الجزايرية المقيمة في الخارج.

وقال بوشارب خلال اجتماع كتلة البرلمان بغرفتيه بمقر الحزب، ان الجالية ستظل دوما في خضم اهتمام فخامة الرئيس بوتفليقة.

وخاطب بوشارب الجالية الجزائرية في الخارج بالقول :”انتم مدعوون لاختيار القرار الصائب في الانتخاب الرئاسية المقبلة”.

واردف ان الحزب به اطارات ذاقوا الويلات خلال الفترة الاستعمارية.

واختتم بوشارب:”نحن نتكلم عن انحازات الرئيس بكل فخر ودون خجل، وراسه مرفوع لهذا الرجل الذي افني حياته من أجل الجزئر.