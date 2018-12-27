بوشارب: “الأفلان” جعل منا أسرة واحدة

قال رئيس هيئة التنسيق بالأفلان، معاذ بوشارب، إن الأفلان، جعل منهم أسرة واحدة، وجعلهم تحت سقف واحد من أجل مستقبل واعد للجزائر.

وفي الكلمة التي ألقاها، خلال افتتاح الموقع الالكتروني الرسمي للحزب، عبر عن رغبته في أن يكون الموقع، فضاءا للتواصل بين قيادة الحزب وكل الفاعلين من مناضلات و مناضلين، محبين و متعاطفين مع الحزب، وكذلك مع كل شرائح المجتمع.

وأضاف ” نريد من خلال الموقع أن نعبر عن هويتنا الوطنية وأهداف برنامجنا في شتى الميادين، كي نتمكن من ايصال رسالة الحزب إلى المجتمع الجزائري وخاصة الشباب”.

وأشار أن عملية عصرنة الحزب، أصبحت من أهم انشغالات قيادته، حيث كرست هذه الإرادة في إنشاء قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت إشراف عضو المكتب السياسي.