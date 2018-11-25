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بوشارب: الأمانة إستحدثت لتصحيح مسار الحزب ولمّ شمل أبناء الأفلان

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بوشارب: الأمانة إستحدثت لتصحيح مسار الحزب ولمّ شمل أبناء الأفلان
بقلم أمينة داودي

قال معاذ بوشارب منسق القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير، أن الهيئة إستحدثت بأوامر رئيس الحزب.

مشيرا خلال تنصيب الهيئة المسيرة الجديدة للأفلان، أن أعضاء الهيئة هم ليلى الطيب، قمامة محمود، سعيدة بوناب.

بالإضافة إلى كركوش سميرة، كريم مصطفى وسعيد لخضاري.

مضيفا أن تشكيلة امانة هيئة تسيير الحزب تتشكل من 3 نساء و3 رجال اضافة إلى المنسق وهو ما ينطبق مع جاء به دستور 2012.

وما تم ترسيمه وتقويته في دستور فيفري 2016، خاصة وأن أهداف الهيئة المسيرة تنطلق من أجل إعادة الإعتبار للسير الحسن لجبهة التحرير.

ومن أجل لملمة صفوف كل المناضلين من دون إقصاء أو تهميش وإعطاء العمل النظالي من أجل تمكين الحزب من الإستمرار دوما.

في مكانته القيادية والرائدة في المجال السياسي.


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