بوشارب: “الجزائر تواجه تحديات ومخاطر جسيمة تحيط بها”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أن الجزائر تواجه تحديات ومخاطر جسيمة تحيط بها.

وأضاف خلال اليوم البرلماني بمناسبة الذكرى الـ 74 لمجازر 8 ماي 1945، أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بتضحيات جسام لحماية الوطن.

والقيام بدوره الدستوري في حماية وحدة الشعب والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وجميع أسلاك الأمن الأخرى.

مضيفا أن هناك عدة تحديات تواجه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى جسامة المخاطر المحيطة بها.

وتعدد الأطماع المحيطة بها، مشيدا بدرجة وعي الشعب ومدى تجنبه إلى جانب الجيش الباسل وقيادته الحكيمة المتبصرة للذود عن مصلحة الوطن التي لا تعلو عليها اي مصلحة.

مشيرا إلى أن الأزمات التي تجاوزتها البلاد تبعث فينا الإطمئنان على مستقبل البلاد وتظافر الجهود

مضيفا في ذات السياق إلى ضرورة استحضار التضحيات الجسام للشعب الجزائري في تحرير الجزائر، والوقوف أمام وحشية المستعمر.