بوشارب: الفوز بمقاعد مجلس الأمة كان في متناول الحزب

قال المنسق العام لهيئة تسير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب ان الفوز بمقاعد التجديد النصفي لمجلس الامة كان في متناول الحزب.

واعلن ان هذا اجتماع نظامي يتعلق بإعلان مجلس الدستوري انتخابات النهائية وهي جد إيجابية.

31 مقعد في مجلس الامة هي نتيجة طيبة جدا كحزب سياسي، فهي أول مرة الافلان يفوز بهذا العدد من المقاعد.

وقال ان الحزب امام شغور 7 مناصب مجالس شعبية ولائية وهذا بعد فوز بمجلس الامة، وهي مناصب مهمة ويجب استرجاعها لصالح حزبنا.

وان هناك اخبار عن فتح تحقيق لان بعض قيادات الحزب عملت ضد الحزب في انتخابات السينا بالعاصمة، ونحن في راحة من امرنا سننتقل إلى مرحلة المؤتمر الاستثنائي والذي شرعنا فيه.

كما ان هناك تحرك لمعرفة الخلل في بعض الولايات التي قال انه كان من المفروض الفوز بها لأنها كانت متاحة امام الحزب.

واردف بوشارب أن الحزب بداء في التحضير للمؤتمر الاستثنائي، من خلال جمع كل المعطيات.

وسيبداء قريبا عملية التأطير للمناضلين عبر البلديات والمحافظات والولايات، لجمع لم طاقات الحزب، ليكون المؤتمر يليق بسمعة جبهة التحرير.

وقال ان الجبهة تسير في طريق سليم وواضح بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.