بوشارب : “المسؤولون اللذين حادو عن الطريق نحن مجبرون أن نصلح هذا الإعوجاج”

ندّد معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، بتجاوزات وسوء تسيير من طرف بعض المسؤولين.
وبنبرة شديدة اللهجة قال معاذ بوشارب ، إن “المسؤولين اللذين حادو عن الطريق نحن مجبرون أن نصلح هذا الإعوجاج”.
كما خاطب الإطارات قائلا:”من يأتي يأخذ من الجبهة فقد أغلقنا الأبواب” .
وسنسعي بعد الرئاسيات الي تنقية الصفوف داخل الجبهة، ورفع كل شبهة تلحق بالجبهة انتهي زمن العبث الي غير رجعة
كما قال منسق هيئة الافلان :” نسعي الي التكوين السياسي الذي يصنع الوزير والسفير والقنصل”
و تطرق بوشارب في كلمته للنواب الفائزين في السينا،قال:”جميعهم بمستويات دراسية عالية ومن لا يملك التخصص فهو يملك الشرف.
كما قدم توصيات بالتجند رئاسيات 2019 .
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