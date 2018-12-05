بوشارب: بوحجة لا يزال مناضلا بجبهة التحرير الوطني ولم يتم اقصائه

قال منسق الهيئة المسيرة للافلان معاذ بوشارب ان السعيد بوحجة لا يزال مناضلا بجبهة التحرير الوطني ولم يتم اقصائه.

واردف بوشارب انه عندما تكثر المبادرات تبقى مبادرة الافلان لإنشاء جبهة صلبة شعبية تبقى هي الأولى.

وعندما يصرح اي رئيس حزب نحترم آرائه لكن المبادرة تلزمه هو، و إذا انخرطنا فيها يجب أن نكون فاعلين فيها.

وأضاف بوشارب ان لا يمكننا أن ندخل مؤتمر بمناضلين دخلاء.

وقال معاذ بوشارب هناك جبهة واحدة، انتهت فترة جماعة فلان وجماعة علان.

واختتم بوشارب كلامه ان الافلان لن تقصي احد في عملية إعادة بناء الحزب.