بوشارب: دعم الأحزاب لمنتخبينا سيعزز حظوظ فوزنا في انتخابات السينا

صرح منسق الهيئة التنفيذية، لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، إن دعم مختلف التشكيلات السياسية، للأفلان، سيعزز من حظوظ الفوز في انتخابات السينا.

وفي كلمته التي نشرتها الأمانة العامة، اليوم الجمعة، قال إنه مع بداية العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس، المزمع إجراؤها، غدا السبت 29 ديسمبر، توجه قيادة الأفلان بوصلة الحزب نحو هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وهذا بعد أن وضعت استراتيجية محددة وجندت مناضلي ومنتخبي الحزب من أجل الفوز في هذه الانتخابات.

وسيدخل الأفلان، انتخابات السينا عبر جميع الولايات، مدعوما بمنتخبي الحزب، وعدد من التشكيلات السياسية التي قررت دعم الأفلان في هذا الرهان الانتخابي.

مشيرا أن هذا يعزز من حظوظ الأفلان أكثر، من أجل كسب هذه المحطة الانتخابية.