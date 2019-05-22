بوشارب لنواب الأفلان: لستم من وضعني في رئاسة البرلمان !

ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، على نواب الأفلان الذين طالبوه أن يغادر منصب عمله.

وخاطب معاذ بوشارب، لنواب الأفلان، أنهم ليسوا من وضعوه في رئاسة البرلمان.

وتابع قائلا ” أنتم تعرفون من عينني ولم أزك من طرفكم.

واقتحم صبيحة اليوم الأربعاء، نواب البرلمان مكتب، معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني،

حيث طالب النواب من معاذ بوشارب، الرحيل الفوري من رئاسة المجلس.

للإشارة فقد أدى الإقتحام إلى التشابك بالأيدي بين نواب الأفلان، وعناصر حماية معاذ بوشارب في الطابق الخامس.

وتم منع معاذ بوشارب من عقد اجتماع وإجباره على المغادرة فورا.