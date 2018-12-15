بوشارب: مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع تحت ظل الرئيس

صرّح منسق الهيئة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أنّ مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع، تحت ظل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلن، اليوم السبت، عن قناعته الكبيرة في مواصلة تطبيق برنامج الرئيس، مجددا له ومناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، العهد.

وقال إنه بفضل الرئيس إلتئمت الجراح، وزالت الأحزان، مشبها في هذا الصدد المصالحة، بدعاء سيدنا إبراهيم “ربي اجعل هذا البلد آمنا”.

وأضاف ” الرئيس أبتلي بحب الجزائر، عايش الجهادين، هو يؤمن بأن الحياة موقف وعطاء، وشرّف مساره النضالي، ولن يدخر جهدا لإسعاد الشعب”.

وحيا بوشارب الشعب الذي زكى الوئام و المصالحة.