بوشارب: مقعد العاصمة هو نفسه مقاعد الولايات الأخرى

قال المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، اليوم السبت، أن بخصوص مقاعد الحزب في مجلس الأمة نفسها عبر كامل الولايات.

وأوضح المنسق العام للصحفيين، أن نفس الحظوظ متساوية في كامل الولايات، وأن عدم نيل مقعد في العاصمة لا يعد خسارة كبيرة، هذه الأخير مثلها مثل أدرار وباقي الولايات.

كما أضاف ذات المتحدث، أنه تم إعطاء الأوامر لكافة مناضلي الحزب بالإبتعاد عن البغضاء والفتنة ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وأكد أن فوز الأفلان بأغلبية مقاعد السينا جاءت بنزاهة تامة وعبر الفوز الصندوق.

مشيرا على أن الحزب العتيد ينتظر النتائج النهائية لمجلس الدستوري الذي من المقرر الكشف عنها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، مؤكدا على إحترامها مهما كانت.