بوشارب: من حق الجيش الرد حين يتعلق الأمر بأمن البلاد

قال منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الأحد، إنه من حق الجيش أن يرد، حين يتعلق الأمر بأمن البلاد.

وأورد في هذا السياق ” من حق الجيش أن يرد، وتعرفون الجيش حين يرد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد”.

لللتذكير، فقد أصدرت وزارة الدفاع الوطني، بيانا، حول مقالات صحفية مكتوبة من طرف عسكريين متقاعدين.

وأفاد البيان، أنه مع اقتراب الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة، والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة، إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الإنتخابات الرئاسية.

حيث منحوا أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام.

ووصف بيان الجيش هؤلاء الأشخاص بالناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، للتأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم.

مؤكدا أنه لمن المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا، ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية.

وتوعدت قيادة الجيش، باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء، كون هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه.