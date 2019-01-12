بوشارب: من يريد الديمقراطية نسايره ومن أراد للجزائر الخراب سنكون له بالمرصاد

دعا منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، الى العمل في دولة الديمقراطية والأخلاق، محذرا من أراد للجزائر منحى آخر، أنهم سيكونوا له بالمرصاد.

وأورد في اللقاء الذي جمعه، بأعضاء مجلس الأمة الجدد للأفلان، أن كثيرا من الناس يتكلمون بما لا يعلمون وقلوبهم كالحجارة أو أكثر قسوة، حيث بعث لهم برسائل مشفرة، فحواها أن من يريد العمل في جو الديمقرطية والاخلاق، فإن الافلان سيسايره، أما منة اراد للجزائر منحى آخر والخراب، سيكون له بالمرصاد.

وأضاف ” ان الظروف التي مرت بالجزائر، أدت إلى سنوات صعبة وعشعش ما يعرف بالإرهاب، وهنا استسمحكم للوقوف تحية إكبار وإجلال لرجال الجيش الشعبي الوطني والأمن و الباتريوت”.

كما جدد تثمين قانون الوئام المدني، والمصالحة الوطنية، اللذان أقرهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث أعادا للجزائر أمنها وسكينتها واستقرارها.