بوشارب يدعو إلى الرقي بالتعاون الجزائري-الصربي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الاثنين، سفير صربيا بالجزائر، ألكسندر جانكوفيك، الذي أدى له زيارة مجاملة.

ونوه رئيس المجلس، خلال اللقاء، بعمق العلاقات التي تربط البلدين، مؤكداً أنها ضاربة في عمق التاريخ.

واستعرض ما عرفته العلاقات من انتعاش، خاصة بعد زيارة الرئيس الصربي، توميسلاف نيكوليتش، للجزائر في 2016.

وذكر بتسليم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعلى وسام لصربيا، عرفانا بجهوده في تطوير وتعزيز التعاون وأواصر الصداقة بين البلدين.

وتحدث بتقدير، عن مصور الثورة الصربي ستيفان لابودوفيتش، لرصده وتوثيقه 3 سنوات من معارك الثورة الجزائرية بآلة التصوير والكاميرا.

وفيما يخص التعاون، دعا رئيس المجلس، إلى تطويره ليشمل جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتكنولوجية الثقافية والرياضية.

وجدد التزام الجزائر، بالعمل وفق القرارات الأممية، المبنية على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وانتهاج الطرق السلمية لفض النزاعات.

فضلا عن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مذكرا بدور الجزائر في محاربة الإرهاب وتجفيف موارده ومحاربة تبييض الأموال.

من جهته، دعا السفير الصربي إلى تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، واستغلالها لتطوير التعاون على المستوى البرلماني وفي جميع المجالات.

وانتهز الفرصة، ليسلم لبوشارب دعوة وجهتها له نظيرته رئيسة المجلس الوطني، لزيارة صربيا وتهانيها له بمناسبة انتخابه على رأس المجلس.