بوشارب يستعرض التعاون البرلماني مع السفير الإيراني

استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، رفقة سفير إيران بالجزائر رضا عامري، سبل دفع التعاون البرلماني بين البلدين.

واسقبل بوشارب السفير الإيراني حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، في لقاء شكّل فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث اتفقا على ضرورة دعم التعاون القائم وسبل الرقي به إلى مستويات أفضل، خدمة لمصلحة الشعبيين والإشادة بالخطوات المحققة.

وذلك في إطار اللجنة العليا المشتركة في مجالات الصحة والطاقة والخارجية والاقتصاد، حيث أكد بوشارب على “المبادئ التي تقوم عليها

السياسية الخارجية للجزائر، منها الإلتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، و”انتهاج الحوار والحلول السلمية والمصالحة كأفضل الطرق لحل النزاعات”.

كما جدد موقف الجزائر الداعي إلى “تطبيق لوائح الأمم المتحدة في حل قضية الصحراء الغربية، وحقه في تقرير مصيره”.

كما تدعم الجزائر الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة”.