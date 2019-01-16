بوشارب يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أنّ الجزائر فضاء مفتوح للتعاون مع المملكة السعودية في مختلف المجالات.

وتناول بوشارب خلال استقباله سفير المملكة السعودية لدى الجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، بمقر المجلس، آفاق التعاون بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الشوري السعودي.

كما شكّل اللقاء فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية ومدى التقارب الذي يجمع البلدين والشعبين، لاسيما على المستويين الثقافي والحضاري.

وعرّج الطرفان خلال اللقاء، على مقاربة الجزائر لحل الأزمات الواقعة في محيطها الجيو – استراتيجي.

وتثمين خبرتها في مكافحتها ظاهرتي التطرف و الإرهاب.

ومن جانبه، عبّر السفير السعودي، عن اعتزازه بعمق العلاقات المتكاملة بين البلدين.

وشدّد السفير على أهمية التطابق الذي يجمع الجزائر والسعودية خاصة فيما يرتبط بمنطلقات وقيم السياسة الخارجية.

متمنيا مزيدا من التنسيق بين قيادتي البلدين و ارتقاء في مستوى التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي.