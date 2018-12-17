بوشارب: 3.1 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة

قال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم إستكمال إستراتيجية تطوير الفلاحة وحماية العقار وترشيد إستغلاله.

مشيرا خلال إفتتاح اليوم البرلماني حول العقار الفلاحي بين الإمتياز والشراكة، أن قطاع الفلاحة ظل محافظا على مكانته.

كإحدى أولويات الدولة، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد على مواصلة دعم ومرافقة الفلاحين والاستمرار في الوقوف إلى جانبهم.

مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي إستفاد من عدة برامج تنموية حملت إستراتيجية متكاملة هدفها دعمه وتطويره.

مضيفا أن العقار الفلاحي تترتب عن حسن استغلاله، التخفيف من التبعية الغذائية ومن ثم تقليص فاتورة الإستيراد.

ناهيك عن زيادة الصادرات من السلع الغذائية، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام.

مشيرا إلى أن الأولوية التي خصها رئيس الجمهورية، للعقار الفلاحي هو تأكيده على أنه “خط أحمر لا يجوز تخطيه”.

وأضاف بوشارب أن المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للإستغلال بالجزائر تبلغ 8.5 مليون هكتار، منها 3.1 مليون هكتار.

أي 36 بالمائة غير مستغلة، وهو ما يدرك تماما الإشكالية التي يواجهها قطاع الفلاحة في هذا الجانب.

مؤكدا أن اللقاء الأخير للحكومة بالولاة فرصة لإعطاء تعليمات صارمة من أجل استرجاع الأراضي غير المستغلة في إطار عقود الامتياز.

أو التي أخذت وجهة غير الوجهة الفلاحية، والشأن نفسه بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنعقدة بالمسيلة.

والتي شهدت تجديد التأكيد على أن الدولة ستسهر على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية.

قصد الاستمرار في تجسيد آليات الدعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.