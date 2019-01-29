بوشارب : 6 مشاريع سيتم الإنتهاء منها قبل الرئاسيات

قال معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير حزب الأفلان ، أنه يتم السعي حاليا احل كل المشاكل الإجتماعية للمواطنين بأمر من رئيس الجمهورية.

مشيرا خلال اجتماع كتلة البرلمان بغرفتية بمقر الحزب، أن العمل التشريعي يقتضي السهر والتواجد في الساحة السياسية.

سواء في المجالات المنتخبة أو غيرها لأن مشروع القانون سيكون نواب الأفلان سباقون للمصادقة.

مؤكدا وجود 6 مشاريع مودعة سيتم الإنتهاء منها قبل الحملة الرئاسية، وعلى رأسها:

قواعد العمل العامة للوقاية من اخطار الحرائق والفزع منها.

2_ مشروع القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

3_ القانون رقم 06/ 01 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته

4 نشاطات الطب البيطري والصحة الحيوانية.

5 مشروع يتعلق بالنشاطات الفضائية.

6_ بالإضافة إلى مشروع يتعلق بالانشطة تالنووية