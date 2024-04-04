بوشار :”أتمنى أن يطلق سراح أنصار شباب بلوزداد المحتجزين”

أبدى قائد فريق شباب بلوزداد سفيان بوشار ثقته الكبيرة في المسؤولين عن العدالة الجزائرية. للسماح لبعض انصار الفريق المحتجزين بعد تسببهم في أحداث مباراة أولمبي أقبو.

وقال سفيان بوشار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “المقابلة ستكون صعبة خاصة أمام وفاق سطيف، الفريق يمر فترة صعبة صراحة و سنتدارك هذا الوضع. و نخرج من الوضعية التي لسنا معتادين عليها”.

كما اضاف بوشار “ن شاء الله سنخرج من هذه الوضعية و نسير مقابلة بمقابلة، نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام وفاق سطيف”.

كما ختم ابن مدينة سكيكدة “أنصار شباب بلوزداد نتمنى أن يطلق سراحهم. و يحضروا مباراة وفاق سطيف أغلبهم و أتمنى أن يعيدوا في بيوتهم”.