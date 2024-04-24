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الرياضة

بوشار :”الكأس أنصفتنا وجاهزون لمواجهة مولودية الجزائر في النهائي”

بقلم عزيز طالبي
بوشار :”الكأس أنصفتنا وجاهزون لمواجهة مولودية الجزائر في النهائي”
بوشار
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أبدى سفيان بوشار مدافع شباب بلوزداد سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي الكأس على حساب نادي إتحاد العاصمة.

وقال سفيان بوشار في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “قاتلنا في المباراة، و أعدت النظر لأنفسنا بعد الخسارة أمام أولمبي الشلف في نهائي الموسم الماضي”.

وأضاف بوشار “أشكر أنصار شباب بلوزداد الحاضرين بقوة في ملعب نيلسون مانديلا”.

كما ختم إبن مدينة سكيكدة “إن شاء الله يكون النهائي أخوي مع مولودية الجزائر ويفرح الجمهور كثيرا”.

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