بوشار :” سنركّز بشكل كبير على مواجهة الترجي التونسي”

أبدى مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار سعادته الكبيرة اثر التأهل المحققّ لفريقه في منافسة كأس الجمهورية.

وقال سفيان بوشار في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك “مباراة الكأس لا تعترف بالصغير و لا الكبير، الأهم هو تحقيق الفوز لا غير”.

وأضاف “حاليا يجب التفكير جيّدا في مباراة الترجي التونسي لمعب 5 جويلية الأولمبي، و سنركّز عليها كثيرا”.

كما قال زميله في الفريق المدافع ميلود ربيعي “دخلنا في مجريات المباراة جيّدا. صحيح أخطأنا في بعض الفترات وسجّل علينا الخصم مولودية العلمة”.

و ختم ربيعي “سجّلنا في الأشواط الإضافية، هي الكأس و لا يوجد فريق صغير و لا كبير، وحاليا يجب التفكير في المباراة المقبلة”.

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