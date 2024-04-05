بوشار: “ما حدث لا يشرفني وأعتذر من الجميع”

اعترف لاعب شباب بلوزداد، سفيان بوشار، بارتكابه خطأ كبير خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهم بالضيف وفاق سطيف، بعد تشابكه بالأيدي مع اللاعب حيتالة.

ونشر بوشار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، رسالة اعتذار جاء فيها: “كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”.

كما أضاف: “بعد ما حدث أتقدم باعتذاري لزملائي، الطاقم الفني والإداري، أنصار شباب بلوزداد،وكل من تابع المباراة في شاشة التلفزيون”.

وأردف: “لاعب كرة القدم بشر، يتأثر بالضغط، الشتم، وهذا ليس عُذر كافٍ لتبرير ما حدث، والذي لا يشرفتي، ولا يشرف عائلتي المحترمة”.

وتابع سفيان بوشار: “ومن هذا المنبر، أعتذر من كل من شاهد تلك الصور في هذا الشهر الفضيل”.