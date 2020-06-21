بوشار محل إهتمام الوداد والرجاء

دخل مدافع شباب سفيان بوشار، قائمة اهتمامات كل من ناديي الوداد البيضاوي، والرجاء، المغربيين، حيث يسعى الفريقين للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب موقع “هبة سبور” المغربي، فقد أشعل بوشار، المنافسة بين عملاقي الدوري المغربي، للظفر بخدماته.

وأكد ذات المصدر، أن رئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، يسعى لاقناع مدافع شباب بلوزداد بالإنضمام لفريقه، قصد تعويض اللاعب كومارا، الذي سيغادر لأحد أندية الخليج.

وفي المقبل، يتواجد ملف بوشار، على طاولة رئيس نادي الرجاء، جواد الزيات، والذي من المنتظر أن يدخل خلال الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب.