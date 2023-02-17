بوشار :”مستعد لقيادة شباب بلوزداد لتخطي عقبة الترجي التونسي”

أكّد مدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار استعداده ورفقائه لتخطي عقبة الترجي التونسي في مباراة الغد ضمن منافسة رابطة الأبطال.

وقال سفيان بوشار خلال الندوة الصحفية اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي “حضرنا جيدا لمباراة الترجي التونسي مثلما حضرنا لمباراة الزمالك المصري. الطاقم الفني وقف علينا بشكل جيّد، و ننتظر ما سنفعله”.

كما أضاف مدافع شباب بلوزداد “الفرصة مواتية للاعبين، منافسة الشان أثرت على بعض اللاعبين، لكنم أؤكد أنّنا هنا جميعا من اجل تحقيق نتائج ايجابية فقط”.

وأردف ابن مدينة سكيكدة “أنا مستعد جيدا من الجانب البدني، جاهز خاصة و اني لعبت مباراة مولودية العلمة”

كما ختم “مستعدون لإسعاد المناصر البلوزدادي، نملك مهاجم قوي مثلما يملك الترجي التونسي هجوم قوي، و الغلبة للأقوى”.

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