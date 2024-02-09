بوشار: “من الصعب البقاء في القمة وهدفنا انهاء الموسم بلقب على الأقل”
بقلم كريم تيغرمت
كشف لاعب شباب بلوزداد، سفيان بوشار، التحديات الكبيرة التي تنتظر فريقه في الموسم الجاري، مؤكدا عزمهم على انهاء الموسم بلقب على الأقل.
وصرح بوشار، للصفحة الرسمية للشباب: “المباريات المتبقية من عمر بطولة الموسم الجاري ستكون كلها صعبة، وعلينا التركيز فيها”.
كما أضاف: “سيطرنا على البطولة خلال الأربع سنوات الماضية ومن الصعب البقاء في القمة، لكن بمجهودات الجميع سنتمكن من ذلك”.
وأردف: “نحن نلعب هذا الموسم على ثلاث جبهات، بهدف الخروج في النهائية بلقب واحد على الأقل”.
وتابع بوشار: “سنُقدم أفضل ما لدينا في مباراتنا المقبلة أمام واد سوف، لتحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث”.
وختم سفيان بوشار: “ليس لدينا شك في حضور أنصارنا بقوة لمساندتنا مثلما عودونا عليه دائما، في مباراتنا المقبلة أمام واد سوف”.
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