بوشار: “هدفنا النقاط الثلاث ولا شيء مستحيل على الشباب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب شباب بلوزداد، سفيان بوشار، عزمه رفقة زملائه، على العودة بالزاد كاملا من بوتسوانا، في مواجهة فريق جواننغ عالاكسي.
وصرح بوشار، للموقع الرسمي للفريق: “سنخوض سفرية شاقة ومتعبة للفريق، لكن نتمنى أن تكلل بنتيجة ايجابية”.
كما أضاف: “ندرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا في بوتسوانا، بالنظر للظروف المناخية، لكن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا”.
وتابع سفيان بوشار: “شباب بلوزداد لا يعترف بالمستحيل، وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث، رغم ادراكنا مدى صعوبة المهمة”.
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