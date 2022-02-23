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الرياضة

بوشار: “هدفنا النقاط الثلاث ولا شيء مستحيل على الشباب”

بقلم كريم تيغرمت
بوشار: “هدفنا النقاط الثلاث ولا شيء مستحيل على الشباب”
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أكد لاعب شباب بلوزداد، سفيان بوشار، عزمه رفقة زملائه، على العودة بالزاد كاملا من بوتسوانا، في مواجهة فريق جواننغ عالاكسي.

وصرح بوشار، للموقع الرسمي للفريق: “سنخوض سفرية شاقة ومتعبة للفريق، لكن نتمنى أن تكلل بنتيجة ايجابية”.

كما أضاف: “ندرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا في بوتسوانا، بالنظر للظروف المناخية، لكن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا”.

وتابع سفيان بوشار: “شباب بلوزداد لا يعترف بالمستحيل، وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث، رغم ادراكنا مدى صعوبة المهمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/C3iHH
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