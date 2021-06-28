بوشار يرد على الراغبين في خلق فتنة داخل السياربي

أكد سفيان بوشار، بأن الأمور على أحسن ما يُرام داخل بيت شباب بلوزداد، وذلك رغم كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، من طرف هدفها ضرب إستقرار النادي.

وتحدث المدافع للقناة الرسمية للفريق قائلا :”نحن عائلة واحدة ولا يوجد ما يُفرقنا، رغم ما يتم تداوله في الفايسبوك، ولن يؤثر علينا، ونحن نبحث عن تحقيق أفضل النتائج الممكنة لا غير، والفوز في وهران أفضل رد على المُشككين”.

وتطرق إبن سكيكدة، للكلاسيكو 119 بين السياربي والحمراوة :”لقد كنا الأفضل منذ البداية، وكنا قادرين على التسجيل منذ المرحلة الأولى، قبل أن نحسم الأمور في الشوط الثاني بثلاثية كاملة”.