بوشار ينتظر إلتفاتة مدرب المنتخب المحلي

أكد مدافع فريق شباب بلوزداد سفيان بوشار أنه ينتظر إلتفاتة مدرب المنتخب المحلي تحسبا لبطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستنطلق في الفترة الممتدة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وكشف بوشار في تصريح للنهار أن تمثيل الراية الوطنية يعتبر حلما بالنسبة لأي لاعب، وأنه سيواصل الع مل من أجل لفت أنظار الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة.

وقال:”أي لاعب يتمكن الفريق الوطني، ولم لا.. إن شاء الله يكون الخبر صحيح، وشرف لينا كلاعبي شباب بلوزداد أن نكون في المنتخب المحلي، وعلينا أن نواصل العمل حتى نتحصل على فرصة اللعب في المنتخب المحلي”.