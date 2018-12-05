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بوشار يوقّع في شباب بلوزداد

الرياضة
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بوشار يوقّع في شباب بلوزداد سفيان بوشار
بقلم وليد كويني

تعاقد فريق شباب بلوزداد مع المدافع المحوري سفيان بوشار، أمسية اليوم الأربعاء، قادما من مولودية وهران.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 سنة على عقد يمتد لموسمين ونصف.


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