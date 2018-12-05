بوشار يوقّع في شباب بلوزداد

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 سنة على عقد يمتد لموسمين ونصف.
"عبد الإله"، "عمر" و"خيرة" 3 أطفال أشقاء، حرمتهم ظروف عائلية قاهرة من الالتحاق بمقاعد الدراسة رغم تجاوزهم السن القانونية، لا تقتصر الأسباب على عوز والدتهم،…
سيتم تدشين مسجد "الأمير عبد القادر" الكائن بحي "فلاوسن" بوهران يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع آخر يوم من شهر ربيع الأنوار.
وتم انجاز المسجد التحفة…
ستشهد ولاية وهران إنطلاق الطبعة ال 18 لصالون السيارات والدراجات الهوائية والنارية للغرب " أوتو واست 2018" يوم 9 ديسمبر الجاري.
وحسب محافظ الصالون عبد القادر…
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