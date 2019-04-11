بوشاشي: الجزائريون لم يخرجوا ضد بوتفليقة فقط وعلى الباءات الثلاث الرحيل

قال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، إن الجزائريين عندما خرجوا يوم 22 فيفري بكل ربوع الوطن، لم يخرجوا ضد بوتفليقة فقط.

وأكد بوشاشي في تسجيل فيديو عبر صفحته على الفايسبوك، بأن مطالب الجزائريين واضحة منذ اليوم الأول وهي ذهاب النظام برمته.

وأضاف “إننا لا نثق في من كانوا رموزا للنظام السابق بأن يقودوا المرحلة الإنتقالية، ويشرفوا على انتخابات حرة نزيهة”.

وذلك حسب بوشاشي، “لأن هؤلاء أو الباءات الثلاث أو الأربعة، كما يسمّهم الشارع، ساهموا في هندسة كل الإنتخابات المزورة سابقا”.

وقال إن الجزائريين خلال الإنتخابات السابقة التي أشرف عليها هؤلاء، كانوا يعلمون مسبقا اسم الرئيس، واسم الحزب الفائز في الإنتخابات.

ولهذا يضيف بوشاشي لا يمكن لهؤلاء أن يرافقونا في صناعة المرحلة المقبلة، بداية من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،

إلى بدوي الوزير الأول وصولا إلى بلعيز رئيس المجلس الدستوري مطالبا باستقالتهم جميعا وترك الجزائريين يصنعون مستقبلهم بأنفسهم.