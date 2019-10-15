بوشاشي ينسحب من مبادرة الابراهيمي وأسماء مشهورة تغيب هذه المرة!

سجلت المبادرة التي قادها طالب الابراهيمي و علي يحى عبد النور و بن بيتورة غياب و انسحاب شخصيات ثقيلة من الأسماء الموقعة.

وحسب ما يلاحظ من خلال قائمة الموقعين التي تضمنها البيان فقد شهدت المبادرة غياب عديد الشخصيات والمرجعيات التي أعطت موافقة أولية للمشاركة في وقت سابق.

وحسب مصادر”النهاراونلاين” فإن كل من مصطفى بوشاشي رفقة عدد من المحامين و الحقوقيين المعروفين، قد امتنعوا عن التوقيع في البيان في أخر دقيقة.كما تأكد أيضا امتناع كل من المحامية و القاضية السابقة زبيدة عسول و المحامي مقران أين العربي عن التوقيع في هذه المبادرة.

وجاء في قائمة الموقعين18 أسما تقدمهم طالب الإبراهيمي و علي يحيى عبد النور و بن بيتور، غير أن أغلب الأسماء الموقعة جديدة،وليست معروفة لدى الرأي العام.

وشملت هذه الاسماء الجديدة، أساتذة جامعيين وكذلك محاميين غير معروفين لدى الرأي العام،و لم يسجلوا حضورهم في أي نشاط سياسي في وقت سابق.

و تضمنت هذه القائمة لويزة أيت حمادوش أستاذة من جامعة الجزائر، و فريدة بلفراق أستاذة بجامعة باتنة، و الحاج موسى بن عمر أستاذ بجامعة الجزائر، و ناصر يحيى أستاذ بجامعة وهران.

ويطرح إقحام العديد من الأسماء الجديدة في هذه المبادرة بعد رفض و انسحاب عدد من الشخصيات، عدة تساؤلات حول عدم وجود انشقاقات أخرى مستقبلا في المبادرة في قادم الأيام بين الأسماء الموقعة.