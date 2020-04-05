بوشامة: المنتوج الوطني من السميد كافي.. وجدولة ديون المؤسسات مستقبلا لحل مشكل السيولة

كشف محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، أن المنتوج الوطني من مادة السميد يستجيب للطلب الوطني، وأن الندرة المفتعلة سببها المضاربة وبعض الخلل في التوزيع.

وأوضح بوشامة اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوزير الأول عبد العزيز جرد أعطى تعليمات بفتح كل نقاط البيع التابعة لمجمع “اغروفيد” للصناعات الغذائية للإستجابة للطلب المتزايد على مادتي السميد والفرينة.

وأكد المتحدث أن هناك 27 مطحنة سميد و29 مطحنة فرينة تعمل بكامل طاقتها لتوفير ما تحتاجه السوق الوطنية.

من جهة أخرى أشار بوشامة إلى أن جدولة ديون المؤسسات سيدرس مستقبلا من طرف الحكومة لحل مشكل السيولة والتقليل من البيروقراطية لمعالجتها.

وأضاف أن هناك اجراءات ستتخذ على مستوى البنوك والخزينة لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز الظرف الصعب الحالي والتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة.

وأشار بوشامة إلى أن تعليمات الحكومة تصب في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل وعلى وجه الخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبرها محرك التنمية والاقتصاد الوطني.

وبخصوص تفعيل ميكانيزمات البطالة المؤقتة التي تنوي بعض المؤسسات اللجوء اليها بسبب الحجر الصحي المفروض بفعل فيروس كورونا كشف بوشامة أن الوزارة تلقت مراسلات من بعض المؤسسات التي بدأت تتخذ بعض الاجراءات التي لا مفر منها بسبب تراجع النشاط جراء جائحة كورونا حسب رأييه.