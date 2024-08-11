بوشامة: “تلقيت عروض من أوروبا لكن فضلت البقاء في وفاق سطيف”

كشف لاعب وفاق سطيف، صلاح الدين بوشامة، عن تلقيه عدة عروض في الميركاتو الصيفي الجاري، كما تحدث عن سير تحضيراتهم الصيفية.

وصرح بوشامة، للصفحة الرسيمة للوفاق على “فايس بوك”: “نخوض حاليا تربصنا الثاني بتونس، والذي يجري في ظروف جيدة، بمعدل حصتني يوميا”.

كما أضاف: “بعد أيام سنشرع في خوض المباريات الودية، من أجل تقييم مستواننا بعد التحضيرات التي أجريناها”.

وأردف: “تلقيت عدة عروض في الميركاتو الصيفي الجاري من أندية جزائرية، مصرية، وحتى أوروبية، لكن فضلت البقائ في وفاق سطيف، وتشريف عقدي”.

وتابع صلاح الدين بوشامة: “أشكر الطاقم الإداري على الظروف الجدية التي وضعتنا فيها خلال هذا التربص، كما أشكر الطاقم الفني والطبي على مجهوداتهم”.