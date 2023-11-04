بوشامة: “حضّرنا كما ينبغي لاستئناف البطولة بهدف تحقيق نتائج ايجابية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب وفاق سطيف، صلاح الدين بوشامة، عن التحضيرات التي أجراها فريقه خلال فترة توقف البطولة، مؤكدا قيامهم بعمل كبيرة لتحقيق نتائج ايجابية.
وصرّح بوشامة، للصفحة الرسمية للوفاق: “استغلينا جيدا فترة توقف البطولة من أجل التحضير كما ينبغي لاستئناف البطولة”.
كما أضاف: “خُضنا عدة مباريات ودية، آخرها أمام فريق بريكة، وأخرى في مواجهة شباب جيجل، والتحضيرات متواصلة”.
وتابع صلاح الدين بوشامة: “نطمح لتحقيق نتيجة ايجابية مع استئناف البطولة في المواجهة التي ستجمعنا بفريق شبيبة القبائل برسم الجولة الخامسة”.
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