بوشة صالح.. اللجنة المتخصصة في إسترجاع الأموال المنهوبة إستطاعت أن تحقق بعض النتائج.

دعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم الثلاثاء الممثليات الديبلوماسة الى تكثيف الإتصالات مع السلطات الأجنبية لرصد الأموال المهربة والمنهوبة.

وأضاف الوزير الأول خلال أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بالتجند بشكل تام لأداء دور هام في رصد الأموال المنهوبة.

كما طالب الوزير الأول الممثلين الديبلوماسين المساهمة مع الجهات الدولية والوطنية المختصة في رصد وتحديد الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج وانفاذ الإجراءات المتخدة بصددها.

وهذا بكل مايتطلبه هذا النوع من الملفات من سرعة وفعالية تجنبا لتبديدها، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية على محاربة الفساد.

منها استرجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى خارج الوطن.

من جانب آخر، دعا الوزير الأول أيمن الممثليات الديبلوماسة إلى ضرورة الاصغاء الكفاءات الجزائرية بالخارج ودعمها ومرافقتها.

كما أنه صار ضرويا السماح للجالية الوطنية بالخارج المساهمة في البناء الوطني وأنها عنصر فعال في حركة النمو الإقتصادي للوطن.

طالع أيضا: