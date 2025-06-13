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الرياضة

بوشريط: “فوزنا على ترجي مستغانم يسمح لنا بإنهاء مشوار البطولة بأريحية”

بقلم كريم تيغرمت
بوشريط: “فوزنا على ترجي مستغانم يسمح لنا بإنهاء مشوار البطولة بأريحية”
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أبرز لاعب مولولودية الجزائر، مهدي بوشريط، أهمية الفوز المحقق ضد ترجي مستغانم، في مشوارهم نحو لقب البطولة.

وصرح بوشريط، عقب هذا الفوز: “عملنا بجهد كبير تحضيرا لمباراة ترجي مستغانم، وبقية مباريات الموسم الجاري”.

كما أضاف: “فوزنا على ترجي مستغانم، يسمح لنا بخوض المباريات المتبقية من الموسم الجاري بأكثر أريحية”.

وتابع مهدي بوشريط: “ونسعى تحقيق فوز آخر في مباراتنا المقبلة، ونتمنى اسعاد جمهور مولودية الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6Cx9D
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