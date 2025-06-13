بوشريط: “فوزنا على ترجي مستغانم يسمح لنا بإنهاء مشوار البطولة بأريحية”

أبرز لاعب مولولودية الجزائر، مهدي بوشريط، أهمية الفوز المحقق ضد ترجي مستغانم، في مشوارهم نحو لقب البطولة.

وصرح بوشريط، عقب هذا الفوز: “عملنا بجهد كبير تحضيرا لمباراة ترجي مستغانم، وبقية مباريات الموسم الجاري”.

كما أضاف: “فوزنا على ترجي مستغانم، يسمح لنا بخوض المباريات المتبقية من الموسم الجاري بأكثر أريحية”.

وتابع مهدي بوشريط: “ونسعى تحقيق فوز آخر في مباراتنا المقبلة، ونتمنى اسعاد جمهور مولودية الجزائر”.