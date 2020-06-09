بوشريط لـ”النهار اونلاين”: سنقدم غدا مقترحا للزيادة في الأسعار لوزير النقل والأشغال العمومية

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بوشريط لـ”النهار اونلاين”: سنقدم غدا مقترحا للزيادة في الأسعار لوزير النقل والأشغال العمومية
بقلم فوزية مسعدي

كشف، اليوم الثلاثاء، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط أن “الفيدرالية ستجتمع غدا مع وزير النقل لدراسة مقترحات الزيادة في أسعار النقل”.

وقال بوشريط، في تصريح خص به النهار اونلاين، قائلا “سنجتمع غدا مع وزير النقل والأشغال العمومية لدراسة مقترحات الزيادة في أسعار النقل بعد الزيادات في أسعار الوقود”

وأضاف بوشريط أن ” قيمة الزيادة في أسعار النقل من صلاحيات وزارة النقل و الأشغال العمومية، وهي من ستحدد قيمة هذه الزيادات”.

وأكد المتحدث أن “الزيادات ستكون مفصلة حسب خطوط النقل الحضرية وشبه حضرية والنقل مابين الولايات والخطوط الطويلة”.


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