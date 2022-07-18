بوشريط يغادر اتحاد العاصمة ويلتحق بمولودية الجزائر

ضمنت إدارة مولودية الجزائر، خدمات اللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة مهدي بوشريط، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن مسؤولو المولودية، عن امضاء اللاعب مهدي بوشريط، على عقده الجديد، والذي يمتد لأربعة مواسم، إلى غاية 2026.

كما نشرت إدارة العميد، صور وافدها الجديد، بقميص الفريق، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”.

ويعلق مسؤولي مولودية الجزائر، آمال كبيرة على مهدي بوشريط، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق انطلاقا من الموسم الجديد.