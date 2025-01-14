بوشكريو: “لا أظن أن “الخضر” يستهدفون الفوز على الدنمارك”

استبعد المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، صالح بوشكريو، أن تدخل العناصر الوطنية، مباراتها مساء اليوم الثلاثاء، أمام الدنمارك، في افتتاح مونديال 2025، بنية الفوز.

وفي تصريحات لـ”النهار تي في”، قال بوشكريو: “لا أظن أن الهدف هو الفوز على المنتخب الدنماركي، وإنما الهدف الرئيسي الفوز على ايطاليا أو تونس لضمان التأهل”.

وواصل مدرب الخضر لكرة اليد السابق: “الجميع يتفق على أن الدنمارك هو أحسن فريق في العالم. كما أنه سيلعب في بلده، ولهذا كل التفكير على المبارتين القادمتين”.

وفي المقابل، تحسر بوكشريو، على المشاكل الكثيرة التي واجهها منتخب “اليد” قبل انطلاق المونديال، لاسيما تلك المتعلقة بالتأشيرات وتذاكر السفر. مبرزا بأنه كان من المفروض حل هذه المشاكل منذ فترة.