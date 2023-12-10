بوشكريو: “لن أعود لتدريب المنتخب الوطني ببقاء المسؤولين الحاليين”

أكد المدرب الوطني لكرة اليد، صالح بوشكريو، رفضه العودة لقيادة العارضة الفنية للمنتخب، في ظل بقاء المسؤولين الحاليين للاتحادية.

وصرح بوشكريو، في منتدى “الفجر”: “أرادو تشويه اسمي أمام الشعب، من خلال عدم تحديدهم الأسباب انضباطية التي تم ايقافي بسببها”.

كما أضاف: “البعض اتهمني بتحريض اللاعبين لعدم القدوم إلى المنتخب الوطني، رغم أنني هنا من أجل السماعدة فقط”.

وأردف: “إذا كانت رئيسة الاتحاد قد اشتكت بي على مستوى الوزارة، ولم تقم هذه الأخيرة باستدعائي لسماع أقوالي، فاعتبر بأنها ليست وزارة”.

وتابع صالح بوشكريو: “لقد غادرت المنتخب الوطني، ولن أعود مجددا في ظل تواجد رئيسة الاتحاد الحالي لكرة اليد، وبقية الطاقم”.