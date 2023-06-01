بوشكريو مدربا للمنتخب الوطني لكرة اليد

عيّنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد المدرب صالح بوشكريو مدربا للمنتخب الوطني إلى جانب تعيين رابح غربي مناجير عام للمنتخبات الوطنية أكابر رجال وسيدات.

ويملك صالح بوشكريو سيرة تدريبية غنية عن التعريف، حيث درّب عدد من الأندية أخرها نادي النصر السعودي ومنتخبات أخرى أخرها منتخب البحرين.

كما يملك بوشكريو سيرة كلاعب غنية عن التعريف كذلك. وهو الذي حمل قميص المنتخب الوطني سابقا وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1988 حيث ساهم في احتلال الكتيبة الوطنية المركز العاشر.

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