بوشكريو يحدد قائمة لاعبيه المعنية بالتربص التحضيري الخاص بالبطولة الإفريقية

كشف مدربب المنتخب الوطني لكرة اليد، صالح بوشكريو، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الخاص بالبطولة الإفريقية 2024.

ووجه بوشكريو، الدعوة لـ 14 لاعبا، للمشاركة في التربص التحضيري الخاص بالبطولة الإفريقية 2024، المقررة بمصر.

وستخوض العناصر الوطنية، أول تربص بالجزائر العاصمة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، يليه تربص ثاني بالسعودية من 31 إلى 5 نوفمبر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارتين تحضيريتين ضد المنتخب السعودي يومي 2 و4 نوفمبر.