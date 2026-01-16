بوشكريو يكشف قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد المعنية بالمشاركة في “الكان” 

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرةاليد، صالح بوشكريو، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين، المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة اليد، قائمة اللاعبين التي اختارها المدرب بوشكريو، والتي ضمت 18 لاعبا.

وسيخوض المنتخب الوطني غمار الطبعة المقبلة من نهئيات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات، نيجيريا، رواندا، وزامبيا.

ومن المقرر أن تجرى فعاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، بدولة رواندا، خلال الفترة ما بين 21 إلى 31 جانفي الجاري.

وضمت القائمة الكاملة للمنتخب الوطني لكرة اليد، أسماء كل من: