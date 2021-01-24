بوشلاغم.. تجميد استيراد اللحوم الحمراء سيوفر أكثر من 200 مليون دولار سنويا

قال مسؤول سامي في وزارة التجارة إن إجراء تجميد استيراد اللحوم الحمراء سيوفر أكثر من 200 مليون دولار سنويا.

واوضح المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، خالد بوشلاغم أن القرار يدخل في اطار ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتوجات المحلية.

وأضاف المتحدث، أن الجزائر لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ “اجراءات حمائية مؤقتة” لخفض عجزها التجاري أو لحماية المنتجين المحليين.

وحسب الارقام التي قدمها بوشلاغم فإن واردات اللحوم الحمراء البقر، بلغت 122 مليون دولار خلال 10 أشهر الاولى لـ2020.

وأبرز المسؤول، المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي، قائلا “وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني”.

وأشار بوشلاغم، إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازالت مسموحا بها لتموين السوق المحلية باللحوم الحمراء”.

وأكد المتحدث، أن هذه العملية “جد مربحة” مقارنة باستيراد المنتج النهائي.

ودعا المدير العام للتجارة الخارجية، متعاملين هذه الشعبة إلى التحلي “بالروح الوطنية الاقتصادية” حماية منهم للقدرة الشرائية وتأمين سوق اللحوم.