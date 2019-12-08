قال محامي عرباوي ان شركات تابعة لموكله وضعت تحت تصرف المتصرف الاداري على الرغم من انها ليست موضوع متابعة قضائية.

وخلال مرافعته صرح المحامي ان موكله ليس لديه اي حسابات خارج الوطني ولا شركات ولا ممتلكات ولا اي نية لتهريب امواله خارج الوطن.

وخلال جلسة المحاكمة في ملف قضية تركيب السيارات قال المحامي ان كيا ليست ملكا لعشايبو حتى يتأسس طرفا مدنيا ضد موكله على انها شركة عرباوي.

كما قال محامي عرباوي: لدينا مراسلات من الكوريين يؤكدون فيها ان ممثلهم الوحيد في الجزائر هو عرباوي.

وأضاف المحامي وفي نفس المراسلات أكد الكوريون انهم لم يتعرضو لاي ضغط من طرف اي مسؤول جزائري.

وبخصوص علاقته مع بوشوارب قال المحامي ان موكله ليس لديه اي علاقة معه وتصريحات اقاديرعمر لايمكن ان نبني عليها تهما.

وأشار محامي عرباوي أن البنوك ربحت 800 مليار سنتيم نتيجة من خلال منحها قروضا لشركات موكله

هذا وقد إلتمس محامي عرباوي البراءة لموكله واستبعاد تاسيس

وقال عشايبو ” سنبرهن ان موكلي بريء كما التمس الدفاع رفع اليد عن شركات عرباوي”

في حين المحامي نجيب وهو المحامي الثاني لعرباوي قال إن بوشوارب شربلو اللبن ولمرار لعرباوي ولم يعطه اي اعتماد.

وصرح دفاع عرباوي : ان موكلهم قال لقاضي التحقيق اثناء التحقيق معه انه سيتنازل عن مصنعه ان اثبتت العدالة انه رزق الشعب.

من جهته قال القاضي لهيئة دفاع عرباوي أنه لا يحق للدفاع التعقيب على طلبات النيابة.