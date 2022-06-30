قناة النهار بوشيشة هشام: المنافسة كانت قوية وتكتيكية وأشكر مؤسسة العسكرية التي وفرت لنا كل الإمكانيات للتحضير بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جوان 2022 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 37 0 رابط دائم : https://nhar.tv/R59QU اقرأ أيضا وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان رئيس المجلس الأعلى للشباب يشرف على استقبال وفد من الجالية بمناسبة الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان طبيبكم: زراعة الأسنان وأبرز المعلومات عنها قناة النهار 11 جوان أمن: الإعتداءات بالأسـ.لحة البيضاء بين القصر .. أولياء يتحملون المسؤولية قناة النهار 30 جوان الرئيس تبون في زيارة إلى وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية الوطني 23 جوان الشلف : إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس .. هكذا يتم التعامل مع المصابين قناة النهار 19 جوان عمار بهلول: أخفقنا.. والمكتب الفدرالي لا يختصر إلا على الفريق الوطني فقط قناة النهار 19 جوان زوجوني: تحضيرات عرس" اسامة و سهيلة" من ولاية تلمسان.. الجزء الاول قناة النهار 24 جوان وزير التربية: نسعى لإنشاء ثانوية متخصصة في الرياضيات قناة النهار 25 جوان بكالوريا2022: تلاميذ شعبة الرياضيات يستحسنون موضوع الرياضيات قناة النهار 13 جوان