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قناة النهار

بوشيشة هشام: المنافسة كانت قوية وتكتيكية وأشكر مؤسسة العسكرية التي وفرت لنا كل الإمكانيات للتحضير

بقلم النهار أونلاين
بوشيشة هشام: المنافسة كانت قوية وتكتيكية وأشكر مؤسسة العسكرية التي وفرت لنا كل الإمكانيات للتحضير
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رابط دائم : https://nhar.tv/R59QU
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