بوشينة:”مواجهة بركان مصيرية و هدفنا الدفاع عن لقبنا القاري”

أكد مدافع إتحاد العاصمة، مصطفى بوشينة، على صعوبة مواجهة فريقه، أمام نهضة بركان المغربي، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرح بوشينة، اليوم السبت، لموقع “الكاف أونلاين”:”اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم خلال مباراة نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، نعلم جميعا أنها لن تكون مواجهة سهلة، وإن شاء الله سنحقق نتيجة إيجابية تكون في صالحنا”.

وأضاف بوشينة:”سندافع على لقبنا، ومثلما يملك منافسنا نادي نهضة بركان ، نقاط قوة، لديه أيضا نقاط ضعف، وسنحاول اللعب عليها، ونتمنى أن تكون المباراة في القمة بين الفريقين”.

وتابع بوشينة:”ستكون المباراة من دون شك صعبة، ومن جهتنا سنحاول تسهيل الأمور على أنفسنا في لقاء الذهاب داخل ديارنا وفي ملعبنا”.

وفي الختام، وجه المدافع بوشينة نداء لأنصار الإتحاد بالقول:”نطلب من أنصارنا أن يواصلوا دعمنا في المدرجات طيلة أطوار المباراة، ويشرفونا بحضورهم، لأنه لا يوجد من ينكر بأن الجماهير هي اللاعب رقم 12″.

يجدر الإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة، نظيره نهضة بركان المغربي، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، غدا الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي.