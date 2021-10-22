“بوشي” يرُش اللحوم المفرومة بمادة كيماوية لحفظ جثث الموتى في وهران

تمكنت عناصر من مديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك بالتنسيق مع أفراد من الأمن الحضري 22. من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحم المفروم. بعد مداهمة لمحل جزارة بحي البحيرة الصغيرة “بتيلاك” في وهران.

العملية التي تم تنفيذها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط صاحب محل الجزار المشبوه. أسفرت عن حجز ما يقارب 12 كلغ من اللحم المفروم كان مجهزا للتسويق. فيما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من مادة كيماوية متمثلة في أملاح النترات المستخدمة في حفظ الجثث كان يستعملها صاحب المحل في حفظ لون اللحم المفروم الفاسد.

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